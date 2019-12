Barga : fornaci di barga



Fiamme all'esterno di un'abitazione, intervengono i vigili

sabato, 7 dicembre 2019, 20:14

L'allarme è scattato stamattina, intorno alle 10, per un presunto incendio ad un'abitazione a Fornaci di Barga. Subito si sono diretti sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Castelnuovo di Garfagnana che hanno potuto appurare come, sotto una canna fumaria esterna, si trovassero quattro bombole avvolte dalle fiamme. Gli operatori hanno provveduto a raffreddarle e a metterle in sicurezza.



Fortunatamente, la celerità nell'intervento ha fatto evitare il peggio. Era già partita comunque un'autobotte dalla centrale di Lucca a rinforzo perchè, dalle prime notizie avute, poteva essere necessaria una grande quantità di acqua. Alla fine il suo utilizzo non è, per fortuna, servito. I due mezzi provenienti da Castelnuovo hanno risolto brillantemente l'operazione di spegnimento.