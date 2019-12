Barga



Furto in ospedale, scatta la denuncia

mercoledì, 18 dicembre 2019, 20:34

Erano entrambi, moglie e marito, in sala parto all'ospedale S. Francesco di Barga in attesa della nascita del loro bambino. Avevano lasciato, proprio per questo impellente e meraviglioso evento, le borse contenenti portafogli, i soldi per pagare l'affitto della casa e altri oggetti, sul letto della camera che era stata loro assegnata. Quando Matteo Gonnella è tornato nella stanza, purtroppo ha trovato le borse spostate sul tavolo, ma è stato solo in serata, una volta rientrato a casa, che si è reso conto che gli era stato rubato tutto cosicché si è presentato, questa mattina, alla caserma dei carabinieri per denunciare il furto patito nella giornata di ieri.



“È inammissibile – si è sfogato Matteo Gonnella – che in un luogo come il reparto maternità dell'ospedale non vi siano telecamere e sicurezza. Oggi è stato un ladro, ma domani potrebbe essere un folle con una pistola”.



T. B.