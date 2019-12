Barga



I Sonohra in concerto a Barga per l'unica data toscana

domenica, 1 dicembre 2019, 13:23

Il duo veronese, già vincitore di Sanremo giovani 2008 con la canzone "L'amore" (primo disco "Liberi da sempre" diventato subito disco d'oro e presentato con un tour internazionale in molti paesi del sud America) si esibirà in formazione trio portando la propria musica Folk/Blues all'Irish pub Shamrock di Barga in Via Guglielmo Marconi, 10.



L'evento viene organizzato in collaborazione e con la partecipazione live in apertura del cantautore lucchese Andrea Brunini.