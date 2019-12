Barga



In aula i risultati del processo partecipativo, il consiglio ribadisce: "Contrari al pirogassificatore"

venerdì, 13 dicembre 2019, 09:22

di viola pieroni

Impegnativo e complesso il consiglio comunale di Barga tenutosi ieri sera nell'aula consiliare del comune, tanto da essere stato uno dei pochi che ha avuto l'onore di essere ripreso con una videocamera, visti i temi di interesse generale che sono stati trattati.

Il primo punto all'ordine del giorno consisteva nella presa d’atto delle risultanze del processo partecipativo “Tutti nella stessa Barga" promosso dal comitato Insieme per la Libellula, “in modo tale - come ha sottolineato la sindaca Caterina Campani - da aprire una discussione civica sul percorso che l’azienda Kme sta intraprendendo per quanto riguarda il pirogassificatore e oltretutto per dare inizio a un percorso di condivisione e partecipazione a un progetto che già da subito avrà ricadute sul territorio.”

A seguire sono stati introdotti e presentati dal moderatore degli “World Cafe" Matteo Garzella gli incontri svolti e i risultati a cui hanno portato, esponendo dettagliatamente questo percorso così complesso e rispondendo a qualsiasi genere di dubbi: la finalità del processo partecipativo e della sua esposizione in sede comunale era principalmente quella di illustrare le preoccupazioni generali dei cittadini sul pirogassificatore in modo da esporle in seguito sia alla Kme che alla Regione Toscana. Un modo fondamentale di cercare un contatto con l'azienda, visto che era stata invitata a partecipare ai World Cafe con la possibilità di portare 10 persone, ma che l'azienda non ha mai proposto e che quindi non si sono mai presentate, senza dare segni di risposta agli organizzatori del comitato.

Riepilogando con un breve excursus, il 6 maggio si è tenuta la prima assemblea di partecipazione, con la presentazione del comitato di garanzia composto da quattro membri; sono state fatte in seguito 23 interviste ai principali stakeholder (portatori di interesse) della comunità locale e infine si è materializzato il processo partecipativo, in tre serate a novembre: i temi su cui si è concentrato il dibattito erano la salute, lo sviluppo economico e l’occupazione nella valle. A partecipare attivamente, 70 cittadini sorteggiati dalle liste anagrafiche del comune più 10 che sono stati selezionati tra coloro che avevano firmato la petizione di insieme per la libellula, avendo particolare cura nel selezionarli in modo da coprire una zona geograficamente più ampia possibile, ovvero di vari comuni della valle. Per quanto riguarda le 10 sedie vuote che ricorrono nelle foto della presentazione, sarebbero dovute appartenere a coloro che dovevano essere proposti dall’azienda Kme, ma che, appunto, non sono mai pervenuti.

“Le risultanze di questo studio - ha detto in consiglio Garzella - sono il più accurate possibile: le persone estratte dalle liste anagrafiche avevano solo due criteri di selezione, sesso e età, che avevamo diviso in fasce, nonostante il target di persone presenti fosse tutto tranne che omogeneo, in modo da essere un campione rappresentativo, quindi con persone che vengono da realtà diverse e che avevano con tutta probabilità opinioni diverse. È stato quindi dato spazio a vari esperti che avevano il compito di introdurre brevemente i vari blocchi di informazione prima di una domanda, anche loro spesso con punti di vista diversificati e spesso totalmente antitetici e poi i partecipanti erano sottoposti ad un quesito, per il quale avevano 20 minuti per rispondere. Alla fine, in modalità plenaria erano restituiti i risultati dei tavolini modo da aprire una discussione con i presenti.”

A questo punto, sono state proiettate una serie di diapositive per quanto riguarda le indicazioni presentate dai tavoli, sia quelle maggiormente frequenti che quelle sporadiche: per quanto riguarda la salute, emerge una consapevolezza dei cittadini riguardo la correlazione tra inquinamento e malattie cardiovascolari, anche però facendo presente che i possibili effetti di un progetto simile sulla salute pubblica sarebbero compatibili con quelli che già sono subito a causa dell’impatto industriale già esistente. Altro importante punto è stato quello della compatibilità tra l’impianto di gassificazione e aria della valle, a cui in molti hanno risposto un secco "no", dovuto principalmente al ricambio dell'aria scarso in territori come questo, nonché per la sfiducia nell'esecuzione corretta e a norma del progetto. La speranza principale resta quella che questo progetto venga sostituito da un impianto ad energia rinnovabile.

La seconda serata per quanto riguarda lo sviluppo economico ha visto una presa di posizione sfavorevole: impatti positivo a livello industriale ma certo negativo per quanto riguarda il valore degli immobili, proiettando oltretutto una distorta immagine di questa valle che punta ovviamente molto sulla tutela del territorio e dei prodotti agroalimentari, nonché sul settore turistico. Una linea di pensiero più ecologica, anche qui, sarebbe la soluzione ideale.

L'ultima serata ha trattato il tema dal punto di vista occupazionale, che è stato percepito come insostenibile per l’azienda nel lungo periodo, senza una sicurezza concreta per quanto riguarda i posti di lavoro, ma d'altro canto incrementando il traffico che diventerebbe eccessivo e con conseguenti danni alla salute. La soluzione sarebbe un'economia ecologica e circolare, sebbene qui ci sia stato un ventaglio ampio di risposte presentate.

In sintesi, un invito all'azienda a mettersi in discussione, a fare più controlli e a cercare di favorire un rilancio occupazionale senza provocare danni all'ambiente: questo è ciò che compare anche dai questionari proposti ai partecipanti, dove emerge anche spesso un cambiamento di visione riguardi al progetto e alle sue implicazioni.

A seguito dei ringraziamenti degli assessori Feniello e Andreotti e della sindaca Campani, nonché della comunicazione che presto a Fornaci sarà posizionata una centralina fissa per il controllo dell’aria, tutta l’amministrazione ha tenuto a precisare, tramite anche un’integrazione all'ordine del giorno, che “considerati i risultati del processo partecipativo riguardo impianto di gassificazione, il consiglio ribadisce con forza la propria contrarietà alla messa in atto dell'impianto di gassificazione”.

Infine è stato trattato un ultimo punto, non per questo però meno importante, che vede anche qui l’unità del consiglio tra minoranza e maggioranza per opporsi al trasferimento dell'automedica di Barga all'ospedale di Castelnuovo, in cambio di un punto Pet di cui però il comune è già dotato. Ha introdotto il dibattito Feniello, ricordando come a scatenare la bufera sia stato l'assessore Tolaini di Castelnuovo che parlava appunto di questo spostamento dovuto a un cambiamento del documento programmatico dell’azienda sanitaria, che però non sarebbe sostenibile in un campo come questo sebbene all'ospedale Santa Croce manchi un medico notturno per le emergenze: "Non è possibile risolvere un problema di questo tipo - ha aggiunto - provocando ulteriori disservizi alla sanità, già impresa complessa a causa della conformazione geografica di questo territorio”. Anche Camapani ha rimarcato nuovamente questo concetto, illustrando come sia inutile un depotenziamento a Barga per risolvere a metà un problema da un'altra parte.

Sono state date quindi delle rassicurazioni riguardo al fatto che non verranno effettuati spostamenti, grazie anche alla compattezza nella decisione con cui il consiglio comunale si è espresso.