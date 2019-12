Isi Barga, nuovi arredi e attrezzature sportive

Altri articoli in Barga

giovedì, 5 dicembre 2019, 20:50

La sera del 4 dicembre, nella prima seduta del consiglio, sono state assegnate le cariche sociali. Francesco Feniello è il nuovo presidente. Vicepresidente è Enrico Peccioli; Simona Angeloni è la segretaria e per la carica di tesoriere è stata votata Maria Renucci

giovedì, 5 dicembre 2019, 14:23

Il gruppo consiliare di minoranza del comune di Barga, Progetto Comune - Feniello Sindaco, ha chiesto al primo cittadino la convocazione urgente del consiglio comunale per discutere sull'eventuale spostamento dell'automedica da Barga e del punto PET, come emerso dalle dichiarazione dell'assessore alla sanità del comune di Castelnuovo Patricia Tolaini

martedì, 3 dicembre 2019, 12:20

Un programma ricco e con grandi novità quello della 14esima edizione di Barga in Cioccolato, organizzato da We Planner Eventi di Barbara Bonuccelli assieme al comune di Barga, che aprirà ufficialmente la stagione delle feste natalizie del paese sabato 7 e domenica 8 dicembre

martedì, 3 dicembre 2019, 11:21

La Fondazione Ricci, l'Istituto Storico Lucchese sez. Barga, in collaborazione con il comune di Barga e l'associazione UniTre, sabato 14 dicembre, alle 16, invitano tutti alla presentazione del libro "I lamenti di un Contadino Garfagnino" di Ivo Poli. Nell'occasione sarà presente il sindaco di Camporgiano, Francesco Pifferi che presenterà l'autore e il suo volume

domenica, 1 dicembre 2019, 13:23

Il duo veronese, già vincitore di Sanremo giovani 2008 con la canzone "L'amore" (primo disco "Liberi da sempre" diventato subito disco d'oro e presentato con un tour internazionale in molti paesi del sud America) si esibirà in formazione trio portando la propria musica Folk/Blues all'Irish pub Shamrock di Barga in Via...

sabato, 30 novembre 2019, 17:36

Aria emozionante quella che si respira oggi a Fornaci di Barga, dopo l'inaugurazione della nuova pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza IV novembre