La magia del presepe vivente per le vie di Barga: tra storia e tradizioni

domenica, 22 dicembre 2019, 18:42

Sta arrivando ormai al termine il calendario degli eventi organizzati per le feste natalizie a Fornaci di Barga dalla Pro Loco locale in collaborazione col Centro Commerciale Naturale e con il patrocinio del comune di Barga, che vedranno il loro culmine nella giornata di domani con l’arrivo delle Renne Matte...

sabato, 21 dicembre 2019, 15:20

Il rilancio di un partito, di cui oggi è l’anniversario, che manca di un presidio sul territorio e che ultimamente è stato portato al 10 per cento da Giorgia Meloni: tutti buoni auspici quelli che permettono un entrata in scena del gruppo in vista delle elezioni regionali

sabato, 21 dicembre 2019, 12:23

Importante giornata all’insegna della storia quella che si terrà giovedì 26 dicembre a Sommocolonia in ricordo del 75° anniversario della storica battaglia avvenuta in questi luoghi: partendo dalle ore 9:30 con la deposizione delle corone al Monumento Monticino e alla Rocca della Pace, alle 10:30 seguirà la cerimonia religiosa

venerdì, 20 dicembre 2019, 21:14

Il gruppo di minoranza del comune di Barga, "Progetto Comune", spiega i motivi per cui i suoi componenti non hanno partecipato all'ultimo consiglio comunale

giovedì, 19 dicembre 2019, 16:02

Per preparare al meglio l’importantissimo appuntamento che nel 2020 vedrà la 60^ edizione del Primo Maggio a Fornaci, sono state rinnovate le cariche in seno al consiglio direttivo del comitato organizzatore

giovedì, 19 dicembre 2019, 12:43

Spenge ormai 39 candeline il presepe vivente di Barga, ormai tradizione consolidata del paese, che vedrà anche quest'anno più di 150 figuranti rievocare per le sue strade la natività