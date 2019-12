Barga : fornaci di barga



Montemagni (Lega): "Nostra interrogazione su progetto di rilancio Kme"

giovedì, 19 dicembre 2019, 12:33

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, interviene in merito al progetto di rilancio dello stabilimento Kme di Fornaci di Barga.



"Com'è noto - afferma - il progetto di rilancio dello stabilimento Kme di Fornaci di Barga prevede la realizzazione di un impianto di trattamento termico; a tal proposito, vi sono però forti elementi per ritenere che la struttura in questione possa essere sovradimensionata ai fini dichiarati, tra cui quello di risolvere il problema dello smaltimento dei rifiuti del distretto cartario lucchese (in realtà di sole otto aziende che hanno sottoscritto uno specifico accordo)."



"Per fare, dunque - prosegue il consigliere - un po' di chiarezza in merito, abbiamo deciso di redigere un'interrogazione da rivolgere alla giunta regionale in cui chiediamo, appunto, il dato preciso dei quantitativi di rifiuto (codice CER 030307) conferito a smaltimento nell'ultimo triennio dalle predette imprese cartarie(queste ultime, da sempre, fonte d'indiscutibile ricchezza per il territorio), come risultante dai documenti obbligatori che le stesse aziende devono obbligatoriamente compilare."



"In merito a quest'ultima richiesta - precisa l'esponente leghista - occorre analizzare se il dato attuale sia rappresentativo anche di quello futuro, o se, viceversa, si possa ipotizzare una variazione dello stesso sia in termini di incremento o decremento."



"Inoltre - sottolinea la rappresentante del Carroccio - desideriamo chiarire se le suddette società abbiano dei progetti volti alla riduzione e/o recupero di almeno una parte dello scarto di pulper prodotto ed in caso di esito positivo di stimarne il relativo impatto. In caso, invece, negativo, capirne la motivazione, essendo noi molto attenti e favorevoli alla classica buona pratica del riuso."



"A gennaio - conclude Elisa Montemagni - attendiamo quindi, sul tema, risposte esaurienti e convincenti da parte del nostro interlocutore, ovvero l'uscente giunta regionale."