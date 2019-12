Barga



Nasce il nuovo circolo territoriale di Fratelli d'Italia

sabato, 21 dicembre 2019, 15:20

di viola pieroni

“A distanza di sette mesi dalle elezioni e dall'ultima conferenza stampa, le promesse che c’eravamo fatti le abbiamo mantenute: infatti oggi siamo qui, e questo per noi è motivo di soddisfazione”: queste le parole di apertura della conferenza stampa per l’annuncio della nascita del nuovo circolo territoriale di Fratelli d’Italia pronunciate da Luca Mastronaldi; assieme a lui l'ex consigliera regionale Marina Stiaccioli, il vice commissario di Fratelli d’Italia a Lucca Vittorio Fantozzi e alcuni componenti del futuro circolo.

Il rilancio di un partito, di cui oggi è l’anniversario, che manca di un presidio sul territorio e che ultimamente è stato portato al 10 per cento da Giorgia Meloni: tutti buoni auspici quelli che permettono un entrata in scena del gruppo in vista delle elezioni regionali.

Marina Staccioli ha poi continuato, presentando l'importante incarico di Luca Mastronaldi come referente provinciale per l’ambiente e il territorio, compito essenziale perché porterà discutere a livello toscano le problematiche, non solo della Mediavalle ma di tutta la provincia di Lucca, auspicando di creare una rete che a seconda dei problemi agisca a livelli diversi con varie istituzioni.

“Sono felice di essere qui - continua Staccioli - a parlare di come avere iscritti in Garfagnana; è molto rilevante, poiché c’è chi da anni la fa da padrone, o comunque seguaci, perciò avere persone che si ribellano al sistema PD non fa altro che piacere. È importante ricordare però che serve una selezione importante per entrare a far parte di questo gruppo politico: accetteremo solo chi vuole lavorare per il suo territorio e per questa comunità.”

A seguire Vittorio Fantozzi ha illustrato come questo gruppo sta riprendendo da dove è rimasto Luca Mastronaldi con le ultime amministrative, descrivendo lui come il migliore per la sua militanza compiuta, in modo da “ristrutturare e strutturare un partito che ha bisogno di basi solide per crescere".

Ha concluso infine Mastronaldi parlando di come fare politica nel comune di Barga sia una missione, sperando nei nuovi tesserati, specialmente nei più giovani, per aprire un circolo giovanile (con in prima linea Tommaso Boggi): “Questo incarico - dice Mastronaldi - mi permetterà di dare seguito alla battaglia contro il pirogassificatore e in generale a favore di tutta la Lucchesia contro i rischi ambientali e idrogeologici; serve un partito ben strutturato che sappia interloquire con i cittadini recuperando un contatto umano che la politica sta perdendo. Nonostante le comunali siano andate male io non mi sono abbattuto, perché da una sconfitta bisogna ripartire più forti: in particolare, iniziando da un’analisi personale per trovare i punti in cui si è sbagliato. Mi dispiace ma a chi ci dava per morti rispondo col sorriso.”

Arrivati al momento delle domande, è stato chiesto come rispondesse Mastronaldi alla presa di posizione del gruppo “Progetto Comune" per le critiche postate sui social riguardo al consiglio comunale della sera precedente e al fatto che in questi mesi il capogruppo sia stato visto più volte a cena con l’onorevole Vittorio Zucconi. La risposta non è tardata ad arrivare: “Io sui social ho fatto presente come mi sarei comportato riguardo un bilancio di previsione che pianifica un intero anno di un comune: non essere presenti secondo me è una cosa non bella, non entro nel merito delle cause che hanno spinto la minoranza a non presenziare, ma secondo me se si vuole protestare contro la maggioranza ci sono numerosi altri modi e in alcuni casi altre sedi, ad esempio conferenze stampa. Quando sei in consiglio non voti e non agisci per te stesso, ma per le persone che ti hanno votato. Quando leggo però che la ex minoranza è filo maggioranza, credo che bisogna riportare a qualcuno alcuni passaggi: per quanto riguarda me e le mie battaglie per Barga, come le prese di posizione, parlano per me. Non ho mai contrastato una maggioranza usando armi improprie e mettendo in difficoltà gli uffici che sono il motore del comune. Per quanto riguarda gli incontri tra il capogruppo e l’onorevole Zucconi, c’è il pieno diritto di un confronto tra parti: se poi però in campagna elettorale ti spacci come lista civica, poi di civica hai ben poco.”