Natale a Fornaci, domani l'evento "clou". Santi (Cipaf): "Altre novità in cantiere"

domenica, 22 dicembre 2019, 18:42

di tommaso boggi

Sta arrivando ormai al termine il calendario degli eventi organizzati per le feste natalizie a Fornaci di Barga dalla Pro Loco locale in collaborazione col Centro Commerciale Naturale e con il patrocinio del comune di Barga, che vedranno il loro culmine nella giornata di domani con l’arrivo delle Renne Matte di Babbo Natale che intratterranno i piccini in un paese completamente immerso nel clima natalizio.

In occasione dell’evento di oggi, con il coro gospel femminile Freedom Singer direttamente da Lucca che, dopo aver cantato in piazza IV Novembre, hanno portato le loro voci per tutto il paese, i microfoni della Gazzetta del Serchio hanno raggiunto Giuseppe Santi, presidente del CIPAF, per tirare un po’ le somme su questo periodo natalizio e per sapere quali altre novità sono in cantiere per questo gennaio.

Come sono andati gli eventi per le feste natalizie?

Il fiore all’occhiello di quest’anno è stata senza dubbio la pista di ghiaccio, che sta attirando moltissima gente, purtroppo il tempo è stato un po’ inclemente ma nei prossimi giorni, con il ritorno del sole, pensiamo possa richiamare ancora tanti curiosi. Un’altra novità di questo Natale è stata la ruota della fortuna di Babbo Natale: tutti i clienti che acquistano nel Centro Commerciale Naturale, con uno scontrino minimo di quindici euro, possono andare a girare la ruota e vincere pieni consegnati proprio da San Nicola.

Questo Natale come sono stati gli affari per i commercianti di Fornaci?

Tra alti e bassi, sarà un po’ anche la crisi ma sinceramente la concorrenza dell’online si sente e questo ci sta penalizzando fortemente. Queste iniziative cercano proprio di colmare questo vuoto cercando di attirare le persone per fargli capire che acquistando dal privato, dal piccolo commerciante, fa sempre bene ai paesi e alle comunità.

Iniziative per il futuro?

Se riusciamo avremmo intenzione di organizzare una festa per l’ultimo dell’anno, per la quale stiamo in questi giorni provando a trovare i consensi. Voglio comunque fare a tutti gli auguri di Buon Natale e buone feste, oltre che un augurio per un 2020 migliore.