Barga



Progetto Comune: "Automedica e punto Pet, urge consiglio su sanità"

giovedì, 5 dicembre 2019, 14:23

Il gruppo consiliare di minoranza del comune di Barga, Progetto Comune - Feniello Sindaco, ha chiesto al primo cittadino la convocazione urgente del consiglio comunale per discutere sull'eventuale spostamento dell'automedica da Barga e del punto PET, come emerso dalle dichiarazione dell'assessore alla sanità del comune di Castelnuovo Patricia Tolaini, che chiama in causa un piano regionale.



"Nel silenzio degli amministratori eegionali e non solo - afferma il gruppo -, chiediamo la ferma opposizione di tutto il consiglio e dei rappresentanti istituzionali del territorio ai quali verrà inviata copia della mozione. Chiediamo all'assessore Tolaini, eventualmente, di smentire le sue dichiarazioni e/o confermarle assumendosi la responsabilità di quanto apparso sulla stampa e dichiarato in consiglio comunale".



"La questione - conclude - dovrà essere affrontata all'unanimità a tutti i livelli e deve essere richiesto il mantenimento della situazione attuale per quanto riguarda l'ospedale di Barga e l'assunzione di personale per risolvere le carenze di personale medico presso il pronto soccorso dell'ospedale di Castelnuovo. Non accetteremo eventuali giustificazioni con la solita frase "mancano i soldi".