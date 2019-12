Barga : fornaci di barga



Rinnovato il consiglio direttivo del Comitato Primo Maggio

giovedì, 19 dicembre 2019, 16:02

Per preparare al meglio l’importantissimo appuntamento che nel 2020 vedrà la 60^ edizione del Primo Maggio a Fornaci, sono state rinnovate le cariche in seno al consiglio direttivo del comitato organizzatore.



Presidente è stato confermato Nicola Barsotti, mentre Marco Bonetta è il nuovo vice presidente. Nuovo incarico come segretario a Patrizio Giovannelli con Luca Campani confermato nell’incarico di cassiere.



Oltre ai consiglieri Adolfo Biagiotti, Maurizio Bianchi e Renato Zanelli, già facenti parte del consiglio direttivo, diamo un caloroso benvenuto alla “new entry” Massimo Crudeli.



"La composizione del nuovo consiglio direttivo - commenta il presidente Nicola Barsotti - è un mix di esperienza e innovazione, nel solco del nostro slogan “Novità all’insegna della tradizione”, con lo scopo di preparare un’edizione indimenticabile per festeggiare le sessanta candeline del Primo Maggio a Fornaci".