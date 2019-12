Si presenta il libro "I lamenti di un Contadino Garfagnino" di Ivo Poli

Altri articoli in Barga

martedì, 3 dicembre 2019, 12:20

Anche quest’anno il Centro Storico di Barga ospiterà il Festival del Cioccolato; la manifestazione organizzata dal comune di Barga e dalla società WE Planner di Barbara Bonuccelli giunta alla 14^ edizione

domenica, 1 dicembre 2019, 13:23

Il duo veronese, già vincitore di Sanremo giovani 2008 con la canzone "L'amore" (primo disco "Liberi da sempre" diventato subito disco d'oro e presentato con un tour internazionale in molti paesi del sud America) si esibirà in formazione trio portando la propria musica Folk/Blues all'Irish pub Shamrock di Barga in Via...

sabato, 30 novembre 2019, 17:36

Aria emozionante quella che si respira oggi a Fornaci di Barga, dopo l'inaugurazione della nuova pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza IV novembre

venerdì, 29 novembre 2019, 15:14

Quest’anno anche un po’ di Barga salirà sul palco del teatro Ariston a San Remo dove, tra i venti finalisti della categoria giovani che competono per un posto al festival della canzone in prima serata su Rai1 il 7 dicembre, ci sarà anche l’artista pisano Mike Baker con il brano...

venerdì, 29 novembre 2019, 13:27

Gli studenti, accompagnati dagli insegnanti referenti, hanno partecipato lo scorso 1 dicembre 2018 alla presentazione/inizio del progetto che si è poi articolato durante l'anno scolastico con incontri di formazione sui contenuti scientifici riguardanti il tema AIDS

venerdì, 29 novembre 2019, 10:11

L'ex consigliere comunale e candidato sindaco di Barga, Luca Mastronaldi (Fratelli d'Italia), torna a far sentire la sua voce in merito alla vicenda legata al palazzetto dello sport