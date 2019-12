Barga



Successo per la cena della Lega a Fornaci

mercoledì, 18 dicembre 2019, 08:38

Cena riuscita e partecipata quella della Lega che si è svolta ieri sera presso la pizzeria Republic di Fornaci di Barga. Una notevole presenza tra sostenitori, militanti e consiglieri eletti.



Tutto é iniziato con i saluti e il discorso introduttivo di Damiano Simonetti, responsabile relazioni esterne, di Luigi Pellegrinotti, nuovo commissario della sezione Media-valle Garfagnana, poi è intervenuto anche Massimilisno Baldini, responsabile degli enti locali Lega per la provincia di Lucca e infine Elisa Montemagni, consigliere regionale e capogruppo. Una cena passata in allegria, caratterizzata dall'entusiasmo e dalla voglia di impegnarsi sul territorio per poter portare un cambiamento vero che guidi alla conquista della Regione Toscana protagonista delle elezioni previste in primavera. La serata si è conclusa con una visita a sorpresa del senatore Manuel Vescovi e con gli auguri a tutti in vista delle festività natalizie, saluti e auguri anche dal commissario provinciale Andrea Recaldin, impegnato in questi giorni a Bruxelles.



"La Lega - dichiarano i suoi esponenti- anche in Garfagnana sta aumentando sempre più in consensi e nel tesseramento, grazie al lavoro svolto dai consiglieri eletti che ogni giorno lavorano sul loro territorio comunale per far valere i principi di Matteo Salvini ma, non solo anche grazie ai militanti e ai sostenitori".