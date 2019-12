Barga



Ultimo dell'anno al ristorante: lieve incremento delle presenze

martedì, 31 dicembre 2020, 12:37

di viola pieroni

Il comune di Barga si prepara a questa lunga notte di capodanno e, mentre abbiamo visto che tra i giovani va per la maggiore affittare una casa per stare in compagnia degli amici, tanti saranno invece coloro che, soprattutto adulti, approfitteranno della vasta scelta di locali in zona.

La Gazzetta del Serchio ha fatto un breve sondaggio e, dalla maggior parte dei ristoratori, è emersa la volontà di mantenere un menù tradizionale, sebbene con qualche eccezione e particolarità: pienone per i ristoranti che offrono prodotti tipici locali, ma, bene o male, quasi nessun locale nel territorio si è lamentato per una scarsa affluenza; molto quotati anche i ristoranti che dopo la cena offrono ballo fino a tarda notte.

L’impressione generale è che ci sia stato, rispetto agli scorsi anni, stato un lieve incremento delle presenze, che va a rispecchiare la timida ripresa economica che ha fortunatamente caratterizzato svariati mesi di questo 2019.

“Questo Capodanno sta andando bene, siamo contenti di questo 2019 e speriamo che il 2020 sia anche meglio, e che porti fortuna e guadagni a tutti i lavoratori di questo comune" dice una ristoratrice di Fornaci; “Speriamo che come ogni classico capodanno si riesca a portare dopo cena il massimo del divertimento, soprattutto fra i più giovani che probabilmente arriveranno dopo cena” dichiara invece un gestore di Barga.

È con questi buoni auspici che auguriamo a tutti, lavoratori e non, una felice notte di San Silvestro e un buon inizio di questo 2020.