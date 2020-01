Barga



A Fornaci inaugura un nuovo ambulatorio odontoiatrico

martedì, 21 gennaio 2020, 17:42

Dentista.tv, azienda leader nel settore odontoiatrico con esperienza pluriennale, sceglie la Media Valle del Serchio per la nuova sede toscana.

L'ambulatorio, posizionato accanto al Brico Io nella sede della vecchia fornace della città, ha già iniziato la sua attività il 13 gennaio. Per ringraziare le istituzioni e la popolazione per il caloroso benvenuto riservatole, Dentista.tv è lieto di invitare tutti alla grande inaugurazione della struttura il 25 gennaio alle ore 16:00.

Ciò che differenzia Dentista.tv da altre catene dentali è che il Gruppo è stato fondato ed è gestito da un odontoiatra di Massa Carrara.

Il Gruppo è in espansione, ci sono all'attivo 16 centri e 10 in prossima apertura, tutti in Italia.

Dentista.tv si avvale di odontoiatri regolarmente laureati ed iscritti all'Ordine dei Medici e di materiali e strumentazione certificati ed altamente innovativi, come per esempio l' ortopanoramico digitale e la TAC 3D presenti in ogni ambulatorio.

La mission dell'azienda è di garantire cure professionali e di qualità al giusto prezzo; per questo Dentista.tv disponde di un laboratorio odontotecnico di proprietà e si avvale di un gruppo d'acquisto per abbattere i costi.

Negli ambulatori Dentista.tv si effettuano interventi di implantologia con protesi fissa per ripristinare la mancanza di uno o più denti fino ad un' arcata completa.

La sede è aperta dal lunedi al venerdi dalle 9:00 alle 19:00 e offre flessibilità e accessibilità anche per quanto riguarda i pagamenti.

Dentista.tv si fa sostenitore della prevenzione dentale: anche presso il nuovo ambulatorio di Barga sarà possibile avere indicazioni su come effettuare una corretta igiene quotidiana domestica e si potrà effettuare con regolarità l'igiene dentale professionale e visite preventive utili ad intercettare precocemente eventuali patologie.

Sabato 25 gennaio alle ore 16:00 presso la nuova sede operativa Dentista.tv a Fornaci di Barga, in Località Mencagli snc, accanto al Brico Io, si terrà l'inaugurazione della struttura. Sarà la giornata giusta per conoscere lo staff, l'azienda e prenotare una visita di controllo dentale completo.

Dentista.tv Barga: Loc. Mencagli snc, 0583392797. Amb. Odontoiatrico Loma Srl e Direttore Sanitario Dr. Sandro Lazzeri (Società autorizzata e Direzione Sanitaria sono dati da nominare per legge all' interno dell' articolo).

Per ulteriori informazioni, consultate il sito www.dentista.tv.