A Fornaci un point informativo di "Cambiamo!"

Altri articoli in Barga

giovedì, 16 gennaio 2020, 19:25

Il gruppo di minoranza guidato da Francesco Feniello, "Progetto Comune", interviene in merito al progetto di riqualificazione urbana di Fornaci di Barga

mercoledì, 15 gennaio 2020, 16:25

Ieri sera, in occasione della convocazione straordinaria del consiglio comunale di Barga, è stato discusso lo schema di convenzione al protocollo per la via del Volto Santo, coordinato con Fivizzano

mercoledì, 15 gennaio 2020, 15:39

Fratelli d'Italia, dopo la visita del consigliere regionale Paolo Marcheschi assieme all'onorevole Riccardo Zucconi e al responsabile di zona Luca Mastronaldi all'Ospedale San Francesco, fa presente in una nota che "è necessario implementare e valorizzare i reparti fiore all'occhiello dell'Ospedale di Barga"

martedì, 14 gennaio 2020, 13:56

Alcuni studenti del liceo classico Machiavelli, del liceo delle scienze economiche Palladini e del liceo delle scienze umane di Barga incontreranno i responsabili della Fondazione Nuto Revelli di Cuneo e dell'Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano (Arezzo), per essere introdotti nelle esperienze di raccolta, custodia e divulgazione della memoria biografica

lunedì, 13 gennaio 2020, 17:03

Sono queste le parole del deputato in quota Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi, sulla situazione all'Isi di Barga

sabato, 11 gennaio 2020, 14:31

«La Provincia di Lucca ha ben chiari gli interventi che deve effettuare sull'Isi di Barga e sta procedendo secondo quello che è il percorso migliore soprattutto per gli studenti che devono frequentare la scuola». Lo afferma l'ente di Palazzo Ducale, spiegando l'iter che seguono i lavori all'istituto secondario barghigiano