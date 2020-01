A Fornaci uno spettacolo dedicato ai 70 anni di Sanremo

Altri articoli in Barga

martedì, 28 gennaio 2020, 10:53

L'Associazione Culturale Barga Jazz Club chiude il mese di gennaio con un favoloso concerto jazz, che vedrà, dalle 21,30 di venerdì 31, sul palco di via del Pretorio il Gorgone Pierotti Cidale Trio

martedì, 28 gennaio 2020, 10:17

A febbraio partono le prime iniziative, di una lunga serie, organizzate dalla Commissione Pari Opportunità del comune di Barga

martedì, 28 gennaio 2020, 08:45

Continua la lotta della “Libellula” contro la realizzazione del pirogassificatore Kme, un’epopea che sembrerebbe forse vedere finalmente la sua fine con l’inchiesta pubblica indetta dalla giunta regionale di cui si terrà l’audizione preliminare il 31 gennaio

lunedì, 27 gennaio 2020, 08:48

Per difendere il diritto ad un ambiente di studio sano, ad una scuola che non cada a pezzi e che non sia completamente asservita al pensiero unico, nasce oggi "Azione Studentesca - Val di Serchio", sezione locale del movimento identitario presente su gran parte del territorio nazionale

domenica, 26 gennaio 2020, 17:04

Fissata infine la data della convocazione dell’audizione preliminare per l’inchiesta pubblica riguardante la costruzione del tanto discusso pirogassificatore KME a Fornaci di Barga, che si terrà venerdì 31 gennaio alle ore 18 presso la Sala Incontri Circular Academy in via Cesare Battisti (ex cinema SMI)

sabato, 25 gennaio 2020, 19:24

Giovedì 23 gennaio si è svolto il consiglio comunale di Barga per l’approvazione del Piano Strutturale Intercomunale (P.S.I.), tema molto vasto e tecnico e che nel suo iter ha visto avvicendarsi due diverse amministrazioni, Bonini per l’adozione e Campani per l’approvazione