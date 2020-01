Barga



Commissione sport, via agli incontri dei gruppi di lavoro

mercoledì, 22 gennaio 2020, 09:29

di tommaso boggi

Iniziano gli incontri dei gruppi di lavoro promessi ed organizzati dall'amministrazione Campani su turismo, cultura e sport, con la commissione su quest’ultimo riunitasi ieri sera (22 gennaio) presso la sala consiliare del comune di Barga.

I presenti, tutti personaggi legati al mondo sportivo del comune assieme all’assessore allo sport Giacomo Cella, hanno messo sul tavolo svariate questioni da risolvere e molte proposte, tra cui la realizzazione di un calendario che comprenda tutti gli eventi sportivi che verranno organizzati nel comune, la possibilità dell’istituzione di una “Color Run” ma anche e soprattutto scambi di idee e opinioni su come rilanciare lo sport a Barga.

“Questa iniziativa è partita già in fase pre elettorale – afferma Cella -, durante la creazione del programma per la lista e finalmente hanno preso vita i gruppi su cultura, turismo e sport.

Sono stati individuati i componenti dei gruppi e stasera è avvenuta la prima riunione del tavolo incentrato sullo sport, ma la vera novità è che chi partecipa a questi tavoli lo fa a titolo personale - continua l’assessore -, per mettere la sua esperienza a disposizione e non per rappresentare un’eventuale gruppo di provenienza, così da dare un contributo sia sulla parte di ideazione che su quella esecutiva delle iniziative.

Questi incontri sono importanti anche prendere coscienza delle difficoltà che ci possono essere per mettere in pratica determinate iniziative ed in questo modo partecipare in maniera più diretta alla vita amministrativa del comune di Barga.



Vi è un’alta partecipazione – conclude Cella - con un gruppo formato da persone che hanno un passato di attività nel settore e che si sono messe a disposizione, vedremo adesso come proseguiranno i lavori”.