Barga



Concerto di musica sacra a Barga

venerdì, 10 gennaio 2020, 11:39

di viola pieroni

“Una delle cose più importanti che, attualmente, servono al mondo è aumentare la cultura, conoscere": così il governatore dell'Arciconfraternita di Misericordia di Barga, Enrico Cosimini, che, assieme alla propositiva di San Cristoforo e con il patrocinio del comune, porterà in scena, presso la chiesa della Ss. Annunziata, un concerto di musica lirica di genere sacro. Una serata che si svolgerà alle 21 del 12 gennaio e che porterà con sé anche un forte intento umanitario: “Tutte le offerte che saranno donate dal pubblico saranno devolute al Sacro Cuore, al fine di ristrutturare l'oratorio” come afferma Cosimini.

Calcheranno la scena in quattro, portando sul “palco" inni lirici come “Domine Deus” di A. Vivaldi e “Salve Regina" di G. Puccini; all'organo sarà presente Roberto Barsanti, organista del duomo di Pietrasanta, mentre le tre voci saranno quelle di Roberto Brugioni, tenore con già svariati concerti in Emilia alle spalle, e le due “locali": il ben noto mezzo soprano Roberta Popolani e l'olandese naturalizzata a Barga Marikà Van Der Meer, anche lei voce soprano, la tonalità più acuta musicalmente in lirica per le donne.

“Sarà molto interessante portare a Barga questa tipologia di musica lirica, anche se noi inizialmente avremmo preferito farlo in un luogo laico, ad esempio al teatro che, però, purtroppo era occupato, per poter intraprendere tutti i generi che la lirica offre, e dare un ventaglio più ampio di offerte musicali. Ci auguriamo tuttavia che in molti si interessino a questo concerto e siano interessati a partecipare, perchè, come ho già detto, la cultura è una delle cose più importanti di cui abbiamo bisogno". Così conclude il governatore.