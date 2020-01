Barga



Corsi per i commercianti a Fornaci con Confesercenti

venerdì, 24 gennaio 2020, 12:41

Prenderà il via lunedì 27 febbraio a Fornaci di Barga il primo di una serie di tre corsi (gli altri il 10 ed il 17 febbraio) organizzati da Confesercenti Toscana Nord e rivolto ai commercianti della zona.



“Si tratta di corsi obbligatori per le attività commerciali – spiega Martina Sbrana, coordinatrice dell’agenzia formativa Cescot di Confesercenti Toscana Nord –che abbiamo deciso di svolgere a Fornaci per raccogliere le richieste di tanti imprenditori di questa area. I corsi riguarderanno innanzitutto la sicurezza con quello rivolto al datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, consigliato anche per le aziende a conduzione familiare o ditte individuali in caso di rischio medio; corso obbligatorio ogni 5 anni della durata di 6 ore con sanzioni penali, in caso di non adempimento, penale da 3 a 6 mesi di reclusione ed un'ammenda da € 1.549 a € 4.131".



"Altro corso proposto – spiega ancora la coordinatrice dell’agenzia formativa – riguarda la prevenzioni incendi: per un rischio basso sono previste 4 ore e per un rischio medio 8 articolate in teoria e pratica. L’aggiornamento è obbligatorio ogni 3 anni con una durata di 2 ore per rischio basso 2 ore e 5 per rischio medio. Infine il corso per responsabile pronto soccorso della durata di 12 ore con l’aggiornamento obbligatorio ogni 3 anni con durata in questo caso di 4 ore. Per il non adempimento di antincendio e pronto soccorso è previsto l'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da € 516 a € 2582. Ci sono ancora posti disponibili, basta chiamare la nostra sede 0583 43281”.



“Abbiamo voluto organizzare questi corsi a Fornaci – conclude Francesca Pierotti, responsabile Lucca di Confesercenti Toscana Nord – per coprire le richieste dei commercianti di questa area che avrebbero avuto difficoltà a raggiungere la nostra sede di Lucca. Siamo convinti come sia difficile, specie per le aziende a conduzione familiare, rubare tempo al proprio lavoro. Ma questi adempimenti sono obbligatori e quindi siamo noi, questa volta, a venire dai commercianti per i corsi. Cosa che faremo anche in altre realtà della nostra zona a testimonianza della volontà della nostra associazione di raccogliere sempre le richieste che vengono dagli imprenditori”.