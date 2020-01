Domani in Duomo i funerali di don Silvio Baldisseri

Altri articoli in Barga

martedì, 7 gennaio 2020, 12:01

Inserito nel cartellone della stagione di prosa del Teatro barghigiano, lo spettacolo è un "fuori abbonamento" e fin da ora è possibile prenotare i biglietti. Si tratta di un evento unico che porta nella cittadina l'artista livornese da sempre molto legato al territorio barghigiano dove da giovane adolescente trascorreva le...

lunedì, 6 gennaio 2020, 18:19

Ed anche quest’anno a Barga è arrivata la Befana con la sua casina in Pegnana invasa da grandi e piccini per un evento da sempre radicato nella storia barghigiana, che pure nel 2020 ha visto un’enorme affluenza anche dall’esterno del comune

sabato, 4 gennaio 2020, 14:50

Un Natale leggermente migliore di quello passato per i commercianti di Fornaci di Barga che, in un periodo di crisi per le piccole attività, sempre più piegati sotto il peso dei colossi del commercio in rete e di una situazione economica nazionale che ancora non concede loro di respirare, hanno...

venerdì, 3 gennaio 2020, 16:26

È nata ieri alle 15:41, all’ospedale San Francesco di Barga, la prima bambina del 2020 in Valle del Serchio: Ilaria il nome scelto dai genitori, Angela Ronchi, ex segretaria, di 31 anni e Daniele Puppa, libero professionista, di 43

venerdì, 3 gennaio 2020, 14:42

Il gruppo consiliare di minoranza del comune di Barga, "Progetto Comune", traccia un bilancio delle attività svolte nell'anno appena passato

martedì, 31 dicembre 2020, 12:37

Il comune di Barga si prepara a questa lunga notte di capodanno e, mentre abbiamo visto che tra i giovani va per la maggiore affittare una casa per stare in compagnia degli amici, tanti saranno invece coloro che, soprattutto adulti, approfitteranno della vasta scelta di locali in zona