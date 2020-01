Barga



Fratelli d'Italia denuncia criticità nell'ospedale di Barga

mercoledì, 15 gennaio 2020, 15:39

Fratelli d'Italia, dopo la visita del consigliere regionale Paolo Marcheschi assieme all'onorevole Riccardo Zucconi e al responsabile di zona Luca Mastronaldi all'Ospedale San Francesco, fa presente in una nota che "è necessario implementare e valorizzare i reparti fiore all'occhiello dell'Ospedale di Barga, come Ostetricia e Ginecologia, Pediatria e Riabilitazione, fornendo strumenti, personale e nuovi macchinari atti a migliorare il servizio offerto, mantenendo al contempo la qualità degli altri servizi.

Gli ospedali periferici, come quelli di Castelnuovo e Barga, vanno salvaguardati tutelando le eccellenze presenti: la salute nella nostra Valle deve essere assolutamente tutelata, crediamo pertanto che le politiche per la montagna vadano riviste in maniera seria ed importante".