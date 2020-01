Ilaria è la prima bimba nata in Valle del Serchio nel 2020

Altri articoli in Barga

venerdì, 3 gennaio 2020, 14:42

Il gruppo consiliare di minoranza del comune di Barga, "Progetto Comune", traccia un bilancio delle attività svolte nell'anno appena passato

martedì, 31 dicembre 2020, 12:37

Il comune di Barga si prepara a questa lunga notte di capodanno e, mentre abbiamo visto che tra i giovani va per la maggiore affittare una casa per stare in compagnia degli amici, tanti saranno invece coloro che, soprattutto adulti, approfitteranno della vasta scelta di locali in zona

martedì, 24 dicembre 2019, 08:53

Il centro storico di Barga invaso dai curiosi per questa trentanovesima edizione del presepe vivente nella cittadina, ormai una tradizione consolidata del Natale barghigiano che anche quest’anno ha incantato grandi e piccini con circa centocinquanta figuranti e gli antichi mestieri di un tempo riportati alla vita per i vicoli del...

domenica, 22 dicembre 2019, 18:42

Sta arrivando ormai al termine il calendario degli eventi organizzati per le feste natalizie a Fornaci di Barga dalla Pro Loco locale in collaborazione col Centro Commerciale Naturale e con il patrocinio del comune di Barga, che vedranno il loro culmine nella giornata di domani con l’arrivo delle Renne Matte...

sabato, 21 dicembre 2019, 15:20

Il rilancio di un partito, di cui oggi è l’anniversario, che manca di un presidio sul territorio e che ultimamente è stato portato al 10 per cento da Giorgia Meloni: tutti buoni auspici quelli che permettono un entrata in scena del gruppo in vista delle elezioni regionali

sabato, 21 dicembre 2019, 12:23

Importante giornata all’insegna della storia quella che si terrà giovedì 26 dicembre a Sommocolonia in ricordo del 75° anniversario della storica battaglia avvenuta in questi luoghi: partendo dalle ore 9:30 con la deposizione delle corone al Monumento Monticino e alla Rocca della Pace, alle 10:30 seguirà la cerimonia religiosa