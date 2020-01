Incontro con le scuole per conoscere l'opera di Domenico Maselli

Altri articoli in Barga

lunedì, 13 gennaio 2020, 17:03

Sono queste le parole del deputato in quota Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi, sulla situazione all'Isi di Barga

sabato, 11 gennaio 2020, 14:31

«La Provincia di Lucca ha ben chiari gli interventi che deve effettuare sull'Isi di Barga e sta procedendo secondo quello che è il percorso migliore soprattutto per gli studenti che devono frequentare la scuola». Lo afferma l'ente di Palazzo Ducale, spiegando l'iter che seguono i lavori all'istituto secondario barghigiano

sabato, 11 gennaio 2020, 08:57

Il gruppo consiliare di minoranza “Progetto Comune” interviene in merito alle criticità delle strutture dell'Isi Barga prendendo di mira la provincia

venerdì, 10 gennaio 2020, 11:39

Calcheranno la scena in quattro, portando sul “palco" inni lirici come “Domine Deus” di A. Vivaldi e “Salve Regina" di G. Puccini

giovedì, 9 gennaio 2020, 14:51

Duro l'attacco del consigliere provinciale Riccardo Giannoni del gruppo “Alternativa civica centrodestra” in merito alle diverse criticità presenti nella struttura scolastica di Barga e che avevano portato gli studenti del Liceo delle scienze umane e del Liceo classico che lo frequentano a scendere in piazza per protesta lo scorso novembre

mercoledì, 8 gennaio 2020, 17:35

Nel duomo di Barga è stato dato oggi l'ultimo saluto a don Silvio Baldisseri, religioso originario di Camporgiano, spentosi all'età di 86 anni la mattina del 6 gennaio all'ospedale San Francesco