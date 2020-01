Lampedusa in scena al Differenti di Barga

Altri articoli in Barga

giovedì, 23 gennaio 2020, 17:50

Luca Mastronaldi, Fratelli d'Italia Barga, commenta la decisione presa dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Caterina Campani

giovedì, 23 gennaio 2020, 11:40

Non solo musica per la vivace associazione culturale del centro storico di Barga: nel mese di febbraio sono previsti tre incontri per imparare e approfnodire l'art del montaggio video. Intanto venerdì 24 gennaio torna l'ormai tradizionale serata dedicata alla jam session

mercoledì, 22 gennaio 2020, 10:22

Ieri sera, presso il cinema Puccini di Fornaci di Barga, si è tenuta un'importante presentazione da parte dell'amministrazione comunale di vari progetti di riqualificazione urbana della frazione di Fornaci, in particolar modo della zona che va dal parco Menichini al piazzale antistante la chiesa

mercoledì, 22 gennaio 2020, 09:29

Iniziano gli incontri dei gruppi di lavoro promessi ed organizzati dall'amministrazione Campani su turismo, cultura e sport, con la commissione su quest’ultimo riunitasi ieri sera presso la sala consiliare del comune di Barga

martedì, 21 gennaio 2020, 17:42

Sabato 25 gennaio alle ore 16:00 presso la nuova sede operativa Dentista.tv a Fornaci di Barga, in Località Mencagli snc, accanto al Brico Io, si terrà l'inaugurazione della struttura. Sarà la giornata giusta per conoscere lo staff, l'azienda e prenotare una visita di controllo dentale completo

martedì, 21 gennaio 2020, 16:25

Dopo la decisione della giunta di ridurre a tre giorni l'apertura settimanale dell'ufficio distaccato del comune di Barga a Fornaci, c'è una terza voce che si fa spazio tra la minoranza del comune e l'amministrazione: quella dei cittadini