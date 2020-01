Barga



Mastronaldi (FdI): "Il servizio dell'ufficio distaccato di Fornaci non può subire un ridimensionamento"

giovedì, 23 gennaio 2020, 17:50

"Il servizio dell'ufficio distaccato di Fornaci di Barga non può subire un ridimensionamento" così Luca Mastronaldi, Fratelli d'Italia Barga, commenta la decisione presa dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Caterina Campani.



"Ridurre a soli tre giorni l'apertura - afferma - metterà in seria difficoltà tutti quei cittadini del fondovalle, anziani e non, che usufruivano della sede distaccata. Pur comprendendo le motivazioni fornite dall'amministrazione comunale, crediamo che tale sede vada invece implementata, offrendo ancora maggiori servizi. Se al momento ciò non può essere fatto, causa il ridimensionamento dell'organico, si abbia quantomeno l'accortezza di lasciare aperto l'ufficio nel giorno di sabato per permettere ai lavoratori di poterne fruire. Auspichiamo infine che tale disagio sia solo temporaneo in vista di future assunzioni".