Nasce "Azione Studentesca" nella Val di Serchio

domenica, 26 gennaio 2020, 17:04

Fissata infine la data della convocazione dell’audizione preliminare per l’inchiesta pubblica riguardante la costruzione del tanto discusso pirogassificatore KME a Fornaci di Barga, che si terrà venerdì 31 gennaio alle ore 18 presso la Sala Incontri Circular Academy in via Cesare Battisti (ex cinema SMI)

sabato, 25 gennaio 2020, 19:24

Giovedì 23 gennaio si è svolto il consiglio comunale di Barga per l’approvazione del Piano Strutturale Intercomunale (P.S.I.), tema molto vasto e tecnico e che nel suo iter ha visto avvicendarsi due diverse amministrazioni, Bonini per l’adozione e Campani per l’approvazione

sabato, 25 gennaio 2020, 18:10

Come ogni anno il Gruppo Alpini Barga si è riunito oggi, 25 gennaio, sotto il monumento ai caduti di fronte ai campi da tennis del comune per ricordare la famigerata battaglia di Nikolajewka, a cui moltissime penne nere e fanti barghigiani hanno preso parte durante la ritirata del 1943 dai...

venerdì, 24 gennaio 2020, 12:41

Prenderà il via lunedì 27 febbraio a Fornaci di Barga il primo di una serie di tre corsi (gli altri il 10 ed il 17 febbraio) organizzati da Confesercenti Toscana Nord e rivolto ai commercianti della zona

venerdì, 24 gennaio 2020, 11:14

Con due distinti decreti deliberativi firmati dal presidente Luca Menesini, la Provincia di Lucca ha approvato i progetti definitivi per l'adeguamento alla normativa antincendio e il relativo ottenimento delle certificazione di prevenzione delle scuole superiori ISI di Barga e ITCG "Campedelli" di Castelnuovo Garfagnana

venerdì, 24 gennaio 2020, 10:56

Un interessante consiglio comunale, quello di ieri sera, a Barga, all’insegna del piano strutturale intercomunale dei comuni della Mediavalle del Serchio: un iter importante, che da molto si prospetta di creare un piano urbanistico condiviso da più territori, in modo da dare omogeneità e coordinazione tra le varie zone