Barga



Partono le iniziative della Commissione Pari Opportunità

martedì, 28 gennaio 2020, 10:17

A febbraio partono le prime iniziative, di una lunga serie, organizzate dalla Commissione Pari Opportunità del comune di Barga. La Commissione insediata a ottobre, si è messa subito a lavoro per preparare un ricco calendario mensile di eventi per l'anno 2020 grazie al coinvolgimento delle molte realtà presenti sul territorio come le scuole, il centro per l'impiego della Valle del Serchio e tante altre associazioni. La Commissione, come già anticipato al momento dell'insediamento, intende creare una rete di informazioni e di supporto per la communità feminile, gli studenti e le famiglie, trattando tematiche importanti come per esempio la salute e la prevenzione, il mondo del lavoro, la lotta contro la violenza sulle donne, la disparità sociale e l'immigrazione. La Presidente Sonia Ercolini anticipa che ci sono dei progetti innovativi che saranno sicuramente realizzati grazie ad una forte sinergia con le realtà del territorio che vogliono sostenere e promuovere gli obiettivi della Commissione stessa.

I due appuntamenti di febbrario sono per venerdì 7 alle ore 21 presso il Circolo di Fornaci 2.0 in Piazza IV Novembre con un incontro conoscitivo sulla prevenzione del tumore al seno, promosso dall'associazione Il Ritrovo di Roberta e Lions Club Garfagnana. A seguire domenica 9 dopo la Santa Messa delle ore 10 in occasione di S. Apollonia Martire patrona di San Pietro in Campo sarà inaugurata la 87esima panchina rossa realizzata dal Comitato Paesano. Saranno presenti anche l'assocazione “Non ti scordar di Te” e Maria Grazia Forli mamma di Vanessa.

Per informazioni cpo.barga@gmail.com e pagina Facebook