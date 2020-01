Barga



"Perchè non spostare gli uffici comunali al Giardino?": la proposta di alcuni abitanti

martedì, 21 gennaio 2020, 16:25

La proposta arriva dopo la decisione della giunta di ridurre a tre i giorni settimanali di apertura dell'ufficio distaccato di Fornaci di Barga per motivi - essenzialmente - di carenza di personale. Una scelta criticata dalla minoranza del comune (clicca qui), rivendicata dall'amministrazione (qua) e accolta con qualche riserva da tutti quei cittadini che, adesso, saranno costretti, nei giorni di chiusura, a doversi rivolgere alla sede principale nel capoluogo barghigiano - arroccata in "Barga Vecchia" - per sbrigare le proprie pratiche.



Al centro dei malumori, non tanto la decisione in sè della giunta, ritenuta - tutto sommato - legittima e comprensibile, quanto, piuttosto, le difficoltà - soprattutto per chi proviene dalle zone periferiche del comune - nel raggiungere la sede comunale di Barga. "Nel capoluogo - afferma un cittadino -, l'ufficio anagrafe, così come altri uffici, sono tutti situati dentro "Barga Vecchia". Le persone, anziane soprattutto, sono quindi costrette a percorrere tutta la salita, dalla piazza o dal ponte, arrivando alla cima del paese provate ed in affanno. La decisione di chiudere tre giorni la sede distaccata di Fornaci ci può anche andare bene, ma chiediamo almeno che gli uffici essenziali, se non tutta la sede comunale, sia trasferita al Giardino. Che senso ha infatti mantenere gli uffici dentro Barga Vecchia?"



Una questione sentita anche da alcuni cittadini di Fornaci di Barga che dichiarano: "Per chi abita a Fornaci, così come in altre frazioni, c'è un problema di tempi. Oltre al fatto che parcheggiare a Barga, molte volte, risulta un'impresa. Immaginate se un cittadino avesse fretta e dovesse trovare un parcheggio al volo? Minimo gli partirebbe una mattinata. Per questo c'è bisogno di trovare soluzioni alternative".