Pirogassificatore, audizione preliminare dell’inchiesta pubblica

domenica, 26 gennaio 2020, 17:04

Fissata infine la data della convocazione dell’audizione preliminare per l’inchiesta pubblica riguardante la costruzione del tanto discusso pirogassificatore KME a Fornaci di Barga, che si terrà venerdì 31 gennaio alle ore 18 presso la Sala Incontri Circular Academy in via Cesare Battisti (ex cinema SMI).

Questo primo incontro vedrà il presidente dell’inchiesta pubblica, designato dalla giunta regionale, avvocato Giovanni Iacopetti individuare le posizioni dei soggetti presenti, così da nominare due commissari: uno espressione di chi è contro il progetto KME ed uno dei favorevoli.

Iacopetti procederà quindi a presentare la proposta KME alla sala, raccogliendo impressioni e proposte, passando poi a illustrare il calendario degli incontri programmati per l’inchiesta pubblica che avrà una durata di 90 giorni.

Oltre che alle principali parti in causa l’incontro sarà aperto a chiunque faccia pervenire la richiesta entro quarantottore dall’evento, ovvero entro le 18 del 29 gennaio, con una comunicazione al comune di Barga tramite PEC all’indirizzo e-mail comune.barga@postacert.toscana.it, tramite FAX al numero 0583/723745 o con posta ordinaria inviata all’indirizzo del comune: Via di Mezzo 45, CAP 55051, Barga (LU).



T. B.