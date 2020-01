Barga



Presentati i progetti di riqualificazione urbana di Fornaci

mercoledì, 22 gennaio 2020, 10:22

di viola pieroni

Ieri sera, presso il cinema Puccini di Fornaci di Barga, si è tenuta un'importante presentazione da parte dell'amministrazione comunale di vari progetti di riqualificazione urbana della frazione di Fornaci, in particolar modo della zona che va dal parco Menichini al piazzale antistante la chiesa.

La sindaca Caterina Campani ha esordito ribadendo quanto sia importante la partecipazione di tutta la cittadinanza a eventi simili, soprattutto quando si parla di rinnovare una parte di un paese altamente frequentata, specialmente da bambini. È essenziale avere un confronto diretto con chi vive questa particolare zona, per recepire al meglio tutte le possibili modifiche.

A seguire, l'assessore Onesti ha espresso la volontà da parte dell'amministrazione di progettare vari interventi per quanto riguarda anche il collegamento Fornaci-Ponte all’Ania, che attualmente è giudicato critico dal punto di vista della viabilità, e anche di riqualificare la zona di piazza IV novembre e del “campo rosso" grazie a un fondo di 25mila euro.

L'ingegner Donini ha poi illustrato ai presenti in cosa consisterebbe il progetto presentato alla Regione Toscana in attesa di finanziamenti: una ristrutturazione dello stabile dell'ex consiglio di frazione (attuale farmacia) che avrebbe luogo grazie anche al contributo di fondi privati; inoltre, una ripavimentazione della zona che collega il parco allo stabile di un asfalto colorato diversamente, in modo da avvertire gli automobilisti a essere prudenti, causa zona molto frequentata da giovanissimi e bambini. Da lì partirebbe poi un nuovo marciapiede, di lunghezza idonea per permettere i passaggio di carrozzine e sedie a rotelle, e una pista ciclabile, che non bloccherebbe però il traffico (è stato proposto ad esempio un senso unico, ma la bozza del progetto di viabilità è ancora indefinita).

Arrivati al momento degli interventi sono stato in molti coloro che hanno dubitato dell'effettivo “scopo" di una pista ciclabile rettilinea di circa 160 metri. Vero però che, al fine di ottenere il finanziamento per la riqualificazione, ci sono determinati “aspetti" da dover includere obbligatoriamente nel progetto: ovviamente, lo scopo dell'incontro era quello di capire come integrarli al meglio nell'ambiente, nel modo più funzionale possibile. In seguito il dibattito si è ampliato, andando a toccare i temi della sicurezza stradale e dell’illuminazione pubblica.