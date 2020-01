Barga



Progetto Comune: "Isi Barga, ancora nulla di fatto"

sabato, 11 gennaio 2020, 08:57

Il gruppo consiliare di minoranza “Progetto Comune” interviene in merito alle criticità delle strutture dell'Isi Barga prendendo di mira la provincia.



"Malgrado le rassicurazioni del presidente della provincia di Lucca - esordisce il gruppo -, ancora nulla di fatto in merito alle criticità delle strutture dell’ISI di Barga. Trascorsa la campagna elettorale ed incassata una scontata riconferma a Palazzo Ducale, evidentemente la situazione critica delle strutture dei plessi di Barga non rientra più negli interessi primari dell’amministrazione provinciale targata PD. Ci chiediamo se siano stati effettuati e di quale entità siano stati quegli interventi tanto millantati dalla provincia visto che ad oggi tutti i problemi sollevati dagli studenti dell’istituto e riportati dallo stesso gruppo consiliare di Progetto Comune nel mese di novembre ancora permangono".



"La provincia di Lucca - affermano i consiglieri -, prima e diretta responsabile dell’edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado, ha il dovere di intervenire tempestivamente e garantire a tutti gli utenti dell’istituto – alunni, docenti, personale amministrativo e collaboratori scolastici – degli ambienti salubri, sicuri e dignitosi. Il gruppo consiliare di minoranza “Progetto Comune” è al fianco degli studenti dell’ISI di Barga e fa proprie le loro rivendicazioni per una scuola pubblica degna di questo nome, che sia cioè inclusiva, accogliente, fruibile da tutti, e che lo sia proprio a partire dalle sue strutture".



"L’edificio scolastico - conclude il gruppo - è il luogo nel quale i ragazzi passano una buona parte del loro tempo: pretendiamo che esso abbia la stessa dignità e la stessa importanza della preziosa opera educativa che ogni giorno i docenti dell’Istituto portano avanti con dedizione".