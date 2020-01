Barga



Torna la Jam Session del Barga Jazz Club: da febbraio via ai corsi di video editing

giovedì, 23 gennaio 2020, 11:40

Non solo musica per la vivace associazione culturale del centro storico di Barga: nel mese di febbraio sono previsti tre incontri per imparare e approfnodire l'art del montaggio video. Intanto venerdì 24 gennaio torna l'ormai tradizionale serata dedicata alla jam session.



I soci dell'associazione sono chiamati quindi a partecipare, come pubblico o meglio ancora come musicisti, salendo sul palco accompagnati dalla Barga Jazz Club Resident, la band composta da Federico Cardelli alla batteria, Luca Franchini al contrabbasso, Francesco Massagli al pianoforte e Alessandro Rizzardi al sax. Si tratta di un appuntamento diventato imperdibile per gli amanti della musica della valle del Serchio e non solo.



Come detto però l'attività del Barga Jazz è in continuo fermento, ed ecco quindi l'invito ad iscriversi al ciclo di incontri dal titlo “Parliamo di Videoediting”, con e a cura di Alessandro Banchieri, laureato in Architettura all’Università degli Studi di Firenze ed appassionato di editing video e grafica, oltre che di musica. Negli anni ha coltivato la passione per l’editing partendo inizialmente dalla modellazione 3D per poi scoprire il mondo dell’animazione video negli ultimi anni. Durante queste serate, che avranno la caratteristica di essere momenti di incontro e discussione più che un vero e proprio corso, condividerà con chi lo vorrà le informazioni e le esperienze da lui maturate negli anni e darà qualche consiglio per districarsi nel complicato ma bellissimo mondo dell’editing video.



Il 1° incontro (8 Febbraio ore 14.00-17.00) è intitolato: “MOTION GRAPHICS” (Formati audio e video, animazione video e uso dei keyframe, tecniche di Motion Graphics, come gestire una composizione). Si passerà poi al 2° incontro (15 Febbraio ore 14.00-17.00) dal titolo: “ANALISI E TECNICHE VIDEO” (Analisi del video per capirne i segreti e le tecniche utilizzate, tecniche video e Workflow, spiegazione del video “BJC Coming Out”, spiegazione del video “BJC Promo”), infine il 3° incontro (22 Febbraio ore 14.00-17.00): “MONTAGGIO VIDEO” (Esercitazione sulle tecniche spiegate, prova pratica di montaggio video).



Gli incontri sono indirizzati soprattutto a chi è alle prime armi e avranno una durata di circa 2-3 ore.



Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi a: segreteria@bargajazzclub.com o a +39 340 108 9900 (Alessandro).



G. B.