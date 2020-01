Barga



Tra memoria e innovazione: doppio appuntamento al Barga Jazz Club

mercoledì, 8 gennaio 2020, 17:12

Torna la grande musica all'Associazione Culturale Barga Jazz Club, quando nel piccolo gioiello del jazz della cittadina della valle del Serchio, venerdì 10 gennaio dalle 21,30 saliranno in pedana Dimitri Grechi Espinoza al sax e Alfonso De Pietro alla chitarra, voce e armonica, per lo spettacolo musicale "Radici e Ali".



Si tratta di un recital ideato realizzato dal cantautore Alfonso De Pietro. Prendendo le mosse dalla sua Irpinia, ha deciso di partire dalle sue radici, lasciando poi volare le sue ali attraverso canti e racconti in salsa meridionale, intrisi di sana tradizione popolare: dalla Campania alla Puglia, dalla Calabria alla Sicilia, fino alla Sardegna, esplorando e riscoprendo i vari dialetti.

Ecco quindi che il cantautoe si trasforma in cantastorie e menestrello, che ci prende per mano e ci invita in un viaggio anticonvenzionale, fuori dagli schemi tristemente virtuali dei giorni nostri. Un viaggio vero, liero, dai sapori intensi e veri, dalle sonorità antiche ma attuali, a ben vedere e sentire, al tempo stesso.



La proposta musicale del Bara Jazz Club si compone poi della serata di sabato, quando, sempre dalle 21,30, sarà la volta di "Synapses", Con Filippo Galli alla batteria, Filippo Guerrieri alle tastiere e Zeno Marchi alla chitarra, per una serata all'insegna della sperimentazione e dell'azzardo musicale.