Ufficio Stato Civile, Progetto Comune: "Si cerchino alternative a chiusura"

martedì, 21 gennaio 2020, 08:47

Il gruppo consiliare "Progetto Comune" interviene dopo aver appreso dai cittadini della chiusura di tre giorni settimanali dell’ufficio distaccato Stato Civile con sede a Fornaci di Barga.



"Lo abbiamo appreso dai cittadini - spiega il gruppo -, il giorno stesso che è stato appeso il cartello alla porta, questo semplicemente perché l’attuale maggioranza prende le decisioni senza tenere minimamente conto del nostro parere, e poco di quello dei cittadini. A tal proposito abbiamo fatto un’accurata indagine all’interno degli uffici e nonostante la situazione sia abbastanza complicata per via dei pensionamenti, chiediamo a gran voce al sindaco di non impoverire Fornaci di Barga di un servizio essenziale e cercare soluzioni alternative, magari s’impegni anche, come promesso in campagna elettorale, ad arricchire Fornaci di Barga di un Punto Turistico, visto che l’importanza di valorizzare il nostro territorio è necessaria per l’economia del nostro splendido Paese".

"Il gruppo Progetto Comune - concludono i consiglieri -, al fine di ripristinare al più presto questo unico ed importante servizio comunale a Fornaci di Barga, presenterà a breve una mozione in consiglio comunale".