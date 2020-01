Barga : fornaci di barga



Ufficio Stato Civile, Salotti: "Diritto e dovere della maggioranza prendere decisioni"

martedì, 21 gennaio 2020, 13:30

L’amministrazione comunale di Barga, per voce del vicesindaco Vittorio Salotti, risponde al gruppo di minoranza “Progetto Comune” in merito all'Ufficio Distaccato di Fornaci.

“Mi sono sempre reso disponibile – interviene il vicesindaco e assessore al personale, Vittorio Salotti - ad affrontare le questioni comunali sia con i cittadini che con il gruppo di minoranza. Quest’ultimo più volte mi ha ringraziato pubblicamente anche in consiglio comunale. Ci tengo a sottolineare la mia disponibilità, facendo però presente che è un diritto e dovere della maggioranza quello di prendere delle decisioni, rimanendo sempre a disposizione per illustrarne le motivazioni".

"I consiglieri di “Progetto Comune” affermano di aver fatto un’accurata indagine all’interno degli uffici – prosegue Salotti -; sarebbe bastato chiedere a me: di fronte ad una esistente carenza di personale, dovuta ai pensionamenti avvenuti negli anni scorsi, si sono aggiunte delle situazioni di assenze assolutamente imprevedibili. Inoltre dobbiamo poi fare i conti con una previsione di pensionamento di dipendenti nei prossimi anni che non potremo totalmente sostituire in ragione delle vigenti disposizioni normative".

"La volontà politica dell’amministrazione comunale – spiega il vice sindaco - è stata comunque quella di mantenere un servizio a Fornaci garantendo l’apertura dell’Ufficio Distaccato per tre giorni alla settimana, compreso il venerdì che è giorno di mercato, mantenendo quindi gli attuali standard di servizio per i cittadini ed effettuando le medesime prestazioni. Bastava – conclude Salotti – che fossi interpellato dai consiglieri di minoranza e volentieri avrei comunicato le intenzioni dell’amministrazione condividendole con loro. Vorrei poi evidenziare che andremo a potenziare l’Ufficio Distaccato infatti il giovedì mattina metteremo a disposizione dei cittadini un nuovo servizio visto che sarà aperto in questa sede l’Ufficio Tributi che fino ad oggi non era presente a Fornaci”.