Barga



Un protocollo d'intesa per la via del Volto Santo: la discussione in consiglio

mercoledì, 15 gennaio 2020, 16:25

Ieri sera, in occasione della convocazione straordinaria del consiglio comunale di Barga, è stato discusso lo schema di convenzione al protocollo per la via del Volto Santo, coordinato con Fivizzano: questo protocollo d’intesa fra tutti i comuni che fanno parte della tratta del sentiero ha lo scopo di accedere ad altri finanziamenti (oltre a quelli ottenuti dall’Unione dei comuni, che verranno utilizzati per la pulizia dei sentieri, la manutenzione della segnaletica e lo sviluppo di un sito web dedicato), ad esempio il bando della regione “Cammini in Toscana”, con lo scopo di creare un esercizio associato delle funzioni in materia di accoglienza, informazione, promozione e comunicazione turistica, oltre che per la manutenzione ordinaria e per il monitoraggio degli itinerari della suddetta via fra gli enti della regione.

Altra materia di discussione è stata la questione del canile “Le Selvette" di Diecimo, che ha deciso autonomamente di chiudere, introdotta dall’interpellanza presentata dal gruppo consiliare “Progetto Comune”, a cui ha risposto l’assessore Romagnoli parlando di come si sia probabilmente trovato uno spazio alternativo dove trasferire i cani, grazie a un'offerta di un canile della zona della lucchesia, per cui la minoranza si è detta parzialmente soddisfatta.



V. P.