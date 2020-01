Barga



Unitre Barga: oltre 100 iscritti

giovedì, 30 gennaio 2020, 12:33

La presidente Sonia Ercolini esprime una grande soddisfazione per il raggiungimento anche quest’anno di oltre 100 iscritti a Unitre Barga. Studenti di tutte le età che frequentano assiduamente le attività didattiche e culturali proposte ogni anno grazie al lavoro di squadra del direttivo e alla collaborazione di tanti professionisti volontari che dedicano il loro tempo libero per sostenere gli obiettivi di Unitre Barga, un centro di aggregazione e di formazione permanente per persone di tutte le età. Quest’anno, oltre al ricco calendario di conferenze ed ai laboratori di pittura e di inglese, si è aggiunto quello di informatica condotto dal Prof. Renato Luti con una partecipazione inaspettata di oltre 25 persone. La Ercolini, per conto di tutto il Direttivo, coglie l’occasione di ringraziare tutti i relatori, i docenti Chris, Lynne, Jeremy, Leigh, Carol e Renato e l’ISI Barga.



Unitre Barga ha ancora tanti progetti in programma per il 2020 che saranno realizzati in collaborazione con altre associazioni culturali del territorio e resi noti a breve.



Per finire, il direttivo invita la cittadinanza a partecipare alla conferenza di lunedì 3 febbraio alle 17,30 presso l’Aula Magna con l’ex Ministro dell’Ambiente On. Prof. Valdo SPINI che parlerà di un argomento di grande attualità “I mutamenti climatici e la lotta per l’ambiente”. (On. Spini è stato, oltre al Ministro dell’Ambiente per due mandati, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, Sottosegretario di Stato del Ministero degli affari esteri e Sottosegretario di Stato del Ministero dell'interno).

Le altre conferenze che si svolgeranno da febbraio ad aprile:



Lunedì 10 Febbraio

Prof Emiliano Moni

Soli nella galassia?

Lunedì 17 Febbraio

M° Massimo SALOTTI

“Nessun dorma”: viaggio nella fiaba di Turandot tra simbolismo e ritualità

Lunedì 24 Febbraio

Prof.ssa Maria Carla LUPI

L’Evoluzione della vita sulla Terra

Lunedì 2 Marzo

Dott.ssa Sara MOSCARDINI

Antonio Mordini in patria



Lunedì 9 Marzo

Dott. Daniele BERNARDI

Comunicazioni in Sanità: relazioni di cura e cura delle relazioni



Lunedì 16 Marzo

Dott.ssa Anna Maria GIUSTI

La Cattedrale di Lucca



Lunedì 23 Marzo

Ing. Pietro MARRI

Problematiche e risorse ambientali dei paesi africani. L’esempio dell’Eritrea



Lunedì 30 Marzo

Dott. Piero RAGLIANTI

Psicologia e psicopatologia dei disturbi alimentari



Lunedì 6 Aprile

Marco BONINI

Mito e storia dei Liguri-Apuani, il popolo delle Montagne Sacre



Lunedì 20 Aprile

Prof. Fabio GRECO

Prof. Pilade CIARDETTI

L’Eros fanciullo nei “Poemetti” del Pascoli: tra attrazione e spavento