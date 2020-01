Barga



Zucconi (FdI): “Assurdo si aspetti la fine dell’anno scolastico per fare i lavori all’ISI di Barga”

lunedì, 13 gennaio 2020, 17:03

“Già lo scorso novembre, due mesi dopo l’inizio dell’anno scolastico, avevamo sollevato il problema delle pessime condizioni in cui versa l’ISI di Barga. Apprendiamo oggi dalla Provincia, e quindi trascorsi altri due mesi, che ‘i lavori sono stati programmati’ e che verranno effettuati una volta terminate le lezioni per non creare problemi alla didattica. Dunque i disagi e i problemi sollevati quattro mesi fa ancora persistono e anzi, non si prevede alcun intervento massiccio fino al termine dell’anno scolastico. Assurdo”.

Sono queste le parole del deputato in quota Fratelli d’Italia Riccardo Zucconi, che prosegue:

“La sicurezza dei plessi scolastici, dove migliaia di ragazzi trascorrono intere giornate, dovrebbe essere ai primi posti nelle priorità di comuni e province, e non solo quando si è in campagna elettorale! Negli ultimi giorni abbiamo assistito ad una serie di spiacevoli episodi in alcuni istituti scolastici toscani (come il crollo di intonaco dentro l’aula di un liceo a Massa durante lo svolgimento delle lezioni), che dovrebbero far riflettere sulle reali condizioni degli edifici scolastici e su quelle che sono le effettive priorità delle amministrazioni”.