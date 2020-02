Barga



A Barga la tradizione dei campanari

giovedì, 20 febbraio 2020, 10:27

di viola pieroni

“[…]E suona ancora l’ora, e mi manda

prima un suo grido di meraviglia

tinnulo, e quindi con la sua blanda

voce di prima parla e consiglia,

e grave grave grave m’incuora:

mi dice, È tardi; mi dice, È l’ora. […]”

Queste le parole, il disegno di Barga ritratto da Giovanni Pascoli ormai più di 100 anni fa: un ritratto che ancora noi oggi conosciamo bene, quello de “L'ora di Barga", le nostre campane, quel suono che ormai ci è così caro.

Non sappiamo chi, a quel tempo, fosse lassù sul campanile del Duomo: Pascoli ci concede solo un breve spaccato di quella tradizione che tutt'oggi è tramandata in questo borgo, ovvero la maestria e la passione dei campanari. A differenza dei personaggi del 1907, ignoti e con un alone di mistero intorno che il nostro poeta in questione rende quasi “mistico", noi oggi sappiamo chi c’è dietro alle piccole finestre di quel campanile: oltre ai campanari due volontari, Christian Tognarelli e Franco Motroni, sono i custodi di questa “Ora di Barga".

Ogni due giorni, infatti, salgono sulla torre per ricaricare l'orologio, ma non solo: essendo stato costruito negli anni ’30 del secolo scorso, questo prezioso congegno meccanico ha anche spesso bisogno di riparazione, a cui provvedono sempre Franco e Christian. Hanno anche deciso di raccogliee vari cimeli campanari, foto e informazioni da inserire tutte in un piccolo museo all'interno della torre Campanaria. Un museo in onore di quel rintocco così speciale, che scandisce il tempo di Barga ormai da secoli.