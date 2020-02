Barga



Al Jazz Club il sound americano del The Grey Trio

venerdì, 14 febbraio 2020, 09:49

Un altro fine settimana all'insegna della musica e non solo, con la variegata proposta artistico culturale dell'associazione Barga Jazz Club.

Questa sera, venerdì 14, a partire dalle ore 21 il palco del Barga Jazz ospita il " The Grey Trio", la formazione composta da Sara Maghelli, talentuosa cantante toscana, accompagnata da Ugo Bongianni al pianoforte e da Diego Piscitelli al contrabbasso.



Una serata di San Valentino dove protagonista sarà ancora una volta il Jazz, in particolare quello della tradizione americana, con brani tratti dal Great America Songbook. Un viaggio tra i grandi compositori del 900 come Gershwin, Porter, Berlin e molti altri che sono stati resi celebri della grandi voci di Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Anita O'Day, Billie Holiday e molti altri.

Il calendario di eventi di questo fine settimana però non si esaurisce qui: sabato 15 febbraio infatti è in programma una serata di arte, disegno e musica con Brucio, il fumettista e illustratore, nonché musicista, che trasformerà il Jazz Club in una personalissima galleria d'arte.