Barga festeggia la Toscana

giovedì, 20 febbraio 2020, 22:55

In occasione della XX edizione della Festa della Toscana, dedicata al tema "Dal Rinascimento al Granducato, al cinquantennale della costituzione della Regione Toscana", tre importanti realtà culturali barghigiani, Unitre Barga, Fondazione Ricci e l'Istituto Storico Lucchese sezione di Barga presenteranno il convegno intitolato "Barga festeggia la Toscana" sabato 29 febbraio presso la Fondazione Ricci in via Roma.

Il convegno inizia alle ore 15 con la proiezione deldocumentario "La città ferita" dedicato all'alluvione di Firenze del 1966 sotto la regia di Folco Quilici e con il commento del barghigiano Antonio Mordini.

A seguire alle ore 16, Interverranno i relatori Elisabetta Stumpo che parlerà di "Cosimo I e il titolo granducale: le immagini del potere nella Firenze Medicea", Manuel Rossi "Tra centro e periferia. La Garfagnana ed i primi Granduchi Medici" e Alberto Giovannetti che illustrerà le "Questioni giuridiche in ordine alla pena di morte".

"Barga festeggia la Toscana" è patrocinato dal Consiglio Regionale e fa parte del ricco calendario di iniziative in tutta la Regione volte a valorizzare la ricorrenza non solo come evocazione di un avvenimento storico coincidente con l'abolizione della pena di morte nel 1786 a opera del Granduca Leopoldo di Toscana, ma anche come rappresentazione e riflessione sui diritti dell'uomo, sulla pace, sull'identità e la storia dei territori della nostra regione.