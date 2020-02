Barga : fornaci di barga



Chiusura ufficio distaccato, i commercianti: "Per noi un disagio"

venerdì, 7 febbraio 2020, 09:17

di viola pieroni

La chiusura di tre giorni settimanali della sede distaccata dell'ufficio comunale di Fornaci di Barga (attualmente aperta al pubblico solo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30) continua a far discutere. Dopo la presa di posizione della minoranza e la successiva risposta dell’amministrazione, infatti, ecco che la parola passa ora ai commercianti e cittadini della frazione.



“Questi sono i veri disservizi che penalizzano – afferma un commerciante della zona -. Per noi che lavoriamo è una situazione di disagio". “Tornava bene avere più possibilità – dichiara un altro esercente -. Non sarà stato un grande lavoro in termini materiali, ma aiutava molto e rendeva le cose più semplici”.



Nonostante il chiarimento pubblico della giunta sulle motivazioni che hanno spinto la giunta a prendere questa decisione, legate essenzialmente alla carenza di personale, sono in molti coloro che non hanno ancora capito bene la situazione e chiedono di vederci chiaro: “Probabilmente dovranno gestire un'emergenza per quanto riguarda i pensionamenti - dice la titolare di un negozio -, ma noi non abbiamo idea di cosa stia accadendo. Speriamo solo che si organizzino in modo da recuperare del tutto un servizio così essenziale”. E ancora, un altro: “Era comodo, non si andava fino a Barga, e, per noi che lavoriamo, avere così poca possibilità di andarci è veramente una cosa negativa, come credo anche per tutti i cittadini”. “Speriamo in una spiegazione più accurata delle dinamiche da parte di tutta l'amministrazione comunale" afferma, infine, un altro negoziante.

Insomma, una situazione di disagio e di incertezza, che gli abitanti e i commercianti locali chiedono che sia affrontata con maggior chiarezza per trovare soluzioni alternative alla parziale chiusura.