Confcommercio non lascia, ma... raddoppia

giovedì, 20 febbraio 2020, 16:12

di tommaso boggi

La Confcommercio arriva a Fornaci con uno sportello presso il centro per l'impiego in Piazza IV Novembre, aperto ogni giovedì dalle 14 alle 17, nell’ottica di un progetto di espansione dell’associazione su tutto il territorio della Mediavalle e Garfagnana dopo i risultati raggiunti dalla sezione di Castelnuovo negli scorsi anni.

L’inaugurazione dello sportello, che sarà gestito da Luca Dini, uno dei giovani militanti dell’associazione, è avvenuta alla presenza dei rappresentanti delle associazioni di commercianti del territorio barghigiano e del sindaco Caterina Campani, accompagnata dall’assessore Pietro Onesti e dall’assessore al commercio Francesca Romagnoli.

“Siamo in un momento di difficoltà, questo lo sappiamo, proprio per questo abbiamo bisogno di supporto da organismi come Confcommercio – ha affermato il primo cittadino - così da cercare soluzioni che vadino incontro alle attività commerciali per una situazione che non è solo del comune di Barga ma nazionale. Bene che ci sia questo sportello e che ci sia una collaborazione con l’amministrazione: noi ci mettiamo completamente a disposizione tramite l’assessore al commercio Romagnoli per elaborare strategie e progetti da concordare- conclude Campani - anche con le associazioni di commercianti già presenti sul territorio per migliorare quanto più possibile”.

Fosco Bertoli, referente di giunta di Confcommercio, ha poi sottolineato l’importanza di questa apertura: “Sono convinto che sia fondamentale avere un ufficio qui a Fornaci e collegarlo poi con l’importante centro di Piano di Coreglia, dove ci stiamo muovendo, oltre che espandere quello già presente a Castelnuovo per coprire tutto il territorio fino a Borgo a Mozzano e favorire così i servizi che eroghiamo”.

“Il nostro mondo è ormai un luogo in cui anche un fiore si vende tramite internet – ha affermato invece il direttore di Confcommercio Rodolfo Pasquini -, manca solo che pure il caffè venga consegnato tramite corriere e forse arriveremo anche a quello o a qualcosa di simile. Proprio in questi momenti di crisi però si fanno degli investimenti, perché è adesso che un’associazione mostra di fare squadra e quali sono le sue capacità".



"La nostra – ha concluso Pasquini - è un’organizzazione che conta 700.00 imprese ed è la più grande in Italia e secondo alcuni anche in Europa, la sezione di Lucca e Massa Carrara è la più grande realtà sul nostro territorio ed ha il più alto indice di incidenza di penetrazione sul sistema produttivo e commerciale di tutta l’Italia” ha concluso il direttore.

