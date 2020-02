Barga



Congresso internazionale per tutte le mediazioni dei conflitti: Bellonzi fra gli organizzatori

sabato, 1 febbraio 2020, 16:41

Organizzato dal Dipartimento della Marna e Loira e dall'Associazione dei Difensori civici francesi e della Catalogna, il Congresso internazionale per tutte le Mediazioni si svolgerà ad Angers, in Francia, dal 5 al 7 febbraio prossimi.



Con la collaborazione di diverse associazioni e federazioni di mediatori e di organi istituzionali, i relatori rappresenteranno tutti i continenti e le iscrizioni si sono già chiuse con 600 professionisti iscritti. Nei lavori congressuali verranno trattati i temi della mediazione civile e commerciale, di quella amministrativa e istituzionale, della famiglia e dell'impresa.



A livello internazionale, oramai da molti anni, si cerca di studiare e disciplinare, a fianco dei classici modelli giudiziari, anche strumenti stragiudiziali che possano essere utili a prevenire o a dirimere le controversie e i conflitti, senza necessariamente rivolgersi al giudice.



Il premio nobel per la pace 2015 e Difensore dei diritti umani, il tunisino Ahmed Galai, sarà l'invitato d'onore e parteciperà all'assemblea plenaria sull'etica e deontologia della mediazione, moderata dall'avvocato Patricia Malbosc, presidente de Planet'Mediation, partner del Gruppo Macif e dal professor Manuele Bellonzi, già Difensore civico e originario di Barga.



Manuele Bellonzi ha rappresentato l'Italia sia nella fase progettuale che nella definizione dell'assemblea plenaria che tratterà delle regole di comportamento e della deontologia professionale dei mediatori.



Il professor Bellonzi, giurista e attualmente docente all'Università di Firenze e collaboratore nelle relazioni internazionali dell'Azienda USL Toscana Centro, ha all'attivo oltre vent'anni di incarichi come difensore civico locale ed esperienza in bioetica clinica e nell'ambito della mediazione in sanità, oltre che pubblicazioni e conferenze su questi temi a livello internazionale.