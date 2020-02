Barga



"Donne nella Storia. La contessa Sophie Chotek": conferenza di Vittorio Biondi

mercoledì, 26 febbraio 2020, 18:12

Sabato 7 marzo alle 16, in occasione della ricorrenza della Festa della Donna, presso la Fondazione Ricci Onlus, in via Roma n° 20 a Barga, si terrà la conferenza del Col. Vittorio Lino Biondi dal titolo "Donne nella Storia. La contessa Sophie Chotek", moglie dell'Arciduca Francesco Ferdinando, con lui assassinata a Sarajevo nel 1914.