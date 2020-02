Barga



Eletto il nuovo direttivo della Pro Loco di Barga

domenica, 9 febbraio 2020, 21:49

Si è riunito oggi il neo eletto direttivo della Pro Loco Barga per l'assegnazione delle cariche sociali. Al termine della riunione le cariche sono cosi stabilite: presidente Carlo Feniello, vice presidente Roy Santi, tesoriere Sara Bacci, segretario Piera Castelvecchi.



"Si ringrazia il direttivo uscente per l'eccellente lavoro svolto - dichiara il presidente Carlo Feniello -. L'intento del neo eletto C.D.A. è quello di lavorare in continuità con quanto ottimamente fatto dal direttivo uscente, per la promozione turistica e la valorizzazione di tutto il territorio comunale di Barga, a stretto contatto e in armonia con l'amministrazione comunale e le altre associazioni".