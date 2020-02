Barga



Festa della Donna, un ricco programma di eventi

giovedì, 27 febbraio 2020, 12:00

In occasione della Festa della Donna dell’8 marzo, la Commissione Pari Opportunità del comune di Barga presenta alla cittadinanza un ricco programma di eventi culturali dedicati alla valorizzazione della donna e del mondo femminile. Venerdi 6 Marzo alle ore 17 al Cinema Puccini a Fornaci di Barga verrà proiettato il film pluripremiato "In questo mondo” di Anna Kauber in presenza di alcune pastore. L’evento è organizzato da Coldiretti Donne Impresa Lucca e Il Centro di Ascolto contro la violenza maschile sulle donne "Non Ti Scordar Di Te” della Mediavalle e Garfagnana. Al termine verrà offerto un agriaperitivo a base di formaggi locali. Il giorno dopo, Sabato 7 marzo alle ore 11 in Piazza Giovanni Pascoli, gli studenti di ISI Barga esibiranno un Flash Mob dedicato alla lotta attiva contro la violenza sulle donne mentre nel pomeriggio alle ore 16 la Fondazione Ricci presenterà, in collaborazione con Unitre Barga, l’Istituto Storico Lucchese sez. di Barga e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, una conferenza dedicata a “Donne nella storia: La Contessa Sophie Chotek” con il relatore Col. (Ris.) Vittorio Lino Biondi.

Domenica 8 Marzo, nel contesto del mercatino mensile del centro storico, il relatore Dott. Leonardo Umberto Conti Marchetti parlerà di “Cristina da Pizzano – scrittrice, poetessa e storica del XIV e XV secolo”.

La conferenza si terrà a Palazzo Pancrazi alle ore 15,30ed è patrocinato daUnitre Barga, Cento Lumi e "Non Ti Scordar Di Te”.

Per finire alle ore 17 presso la Biblioteca Comunale F.lli Rosselli a Villa Gherardi, Coldiretti Donne Impresa Lucca e Il Centro di Ascolto "Non Ti Scordar Di Te” presenteranno un bellissimo evento musicale lirico “Un tè con le protagoniste della musica classica - Prima del voto, prima del divorzio, prima del femminismo” con Bianca Barsanti (soprano) e Michele Salotti (pianoforte) che ci racconteranno del “gentil sesso” nelle arie più note. Al termine sarà offerto un tè o una tisana accompagnate da prodotti del territorio.

Tutti gli eventi elencati sono patrocinati dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Barga e dal Comune di Barga. Per info cpo.barga@gmail.com.

PROGRAMMA

Venerdi 6 Marzo ore 17

CINEMA PUCCINI FORNACI DI BARGA

"IN QUESTO MONDO”di Anna Kauber - proiezione del film pluripremiato in presenza di alcune pastore

Al termine agriaperitivo a base di formaggi locali

Evento organizzato da Coldiretti Donne Impresa Lucca e Il Centro di Ascolto contro la violenza maschile sulle donne "Non Ti Scordar Di Te” della Mediavalle e Garfagnana

Sabato 7 Marzo ore 11

PIAZZA G. PASCOLI BARGA

FLASH MOB con gli studenti di ISI Barga dedicato alla lotta attiva contro la violenza sulle donne







Sabato 7 Marzo ore 16

FONDAZIONE RICCI BARGA

“Donne nella storia: La Contessa Sophie Chotek” con il relatore Col. (Ris.) Vittorio Lino Biondi

Domenica 8 Marzo ore 15,30

PALAZZO PANCRAZI BARGA

“Cristina da Pizzano – scrittrice, poetessa e storica del XIV e XV secolo” con il relatore Dott. Leonardo Umberto Conti Marchetti

Domenica 8 Marzo ore 17

BIBLIOTECA COMUNALE F.LLI ROSSELLI BARGA

Un tè con le protagoniste della musica classica

Prima del voto, prima del divorzio, prima del femminismo.

Bianca Barsanti (soprano) e Michele Salotti (Pianoforte) ci raccontano del “gentil sesso” nelle arie più note.Istruzioni per le donne tra 1800 e 1900

Ai presenti sarà offerto un tè o una tisana accompagnate da prodotti del territorio

Evento organizzato da Coldiretti Donne Impresa Lucca e Il Centro di Ascolto contro la violenza maschile sulle donne "Non Ti Scordar Di Te” della Mediavalle e Garfagnana