Barga



Marco Bonini è il nuovo segretario del Pd di Barga

mercoledì, 5 febbraio 2020, 15:55

L'ex sindaco nominato segretario comunale del PD di Barga, dopo le dimissioni, ufficializzate alcune settimane fa, del precedente segretario Lara Baldacci.



Dopo le dimissioni della Baldacci, non più in linea con il partito su alcune tematiche, il segretario provinciale Mario Puppa ha convocato gli iscritti barghigiani per procedere alla nomina del nuovo segretario: l'ex sindaco Marco Bonini è stato votato all'unanimità di tutti i presenti, eccezion fatta per un astenuto.



"Rringrazio tutti per la fiducia dimostrata - ha detto il nuovo segretario al termine del voto -. Un ringraziamento anche a Lara Baldacci per aver guidato il partito fino a questo momento".

Al nuovo segretario spetta un lavoro particolarmente impegnativo nei prossimi mesi, con le elezioni regionali alle porte, che si annunciano particolarmente sentite in casa Pd proprio per quanto riguarda la valle del Serchio, soprattutto per la spinosa vicenda del pirogassificatore Kme di Fornaci di Barga.



G.B.