Mastronaldi (FdI): "Antenna, si trovi una nuova ubicazione"

lunedì, 17 febbraio 2020, 12:43

Luca Mastronaldi del dipartimento ambiente della provincia di Lucca di Fratelli d'Italia interviene in merito all'antenna, situata a Barga, in località pian grande, e più volte oggetto di discussione e critiche mosse da residenti, ma soprattutto di battaglie sostenute dall'osservatorio della sanità della Valle del Serchio.



"Durante l'ultima tornata elettorale - esordisce Mastronaldi - tutti i candidati a sindaco si sono impegnati a trovare una soluzione. Purtroppo, ad oggi, la correlazione tra la presenza dell'antenna e i numerosi decessi e malattie tumorali che si sono verificate nella zona antistante non è dimostrabile".



"Buon senso - incalza - vorrebbe che si trovasse una nuova ubicazione. Da un punto di vista normativo, in tema di installazione di ripetitori telefonici vicino alle abitazioni, dobbiamo rifarci al decreto Gasparri 2002 che, ha concesso (purtroppo) maggiori libertà nel posizionamento di ripetitori per telefonia mobile. Secondo questa legge, i ripetitori devono considerarsi vere e proprie opere di urbanizzazione primaria e devono essere trattate in modo analogo a strade, fogne illuminazione pubblica eccetera e se sono ritenute compatibili e di conseguenza realizzabili, in ogni parte del territorio comunale, sia residenziali che industriali".



"Spetta ai comuni - spiega Mastronaldi - individuare zone idonee e quelle da escludere per motivi ambientali e paesaggistici; il decreto stabilisce che la distanza minima deve essere di almeno 70 metri e l'istallazione deve avere parere favorevole da Arpa. Mi duole dirlo ma queste distanze a Barga non vengono rispettate. Se poi consideriamo che in futuro si prevede in zona la costruzione di nuovi plessi scolastici, capirete la preoccupazione mia è quella di molte altre persone".



"Auspico - conclude - che l'intero consiglio comunale affronti in tempi ristretti questa problematica, per dare finalmente risposte ai cittadini e a chi negli anni ha fatto di tale battaglia una ragione di vita. Da parte mia, oltre a sostenere questa battaglia, metto a disposizione, non solo la mia persona, ma tutti i rappresentanti provinciali regionali e parlamentari".